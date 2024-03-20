В городах России резко вырастет количество электросамокатов

В российских городах прогнозируется резкий рост количества электросаморкатов, однако ограничений для пользователей средствами индивидуальной мобильности (СИМ) пока не прибавилось, пишет “Парламентская газета”.

По словам представителя одной из крупных кикшеринговых компаний, весь парк, работавший в 2023 году, прошел процесс обновления и вернется к работе восстановленный до состояния “как новый”.«

"Арендовать электросамокат будет еще проще и быстрее – буквально несколько кликов в приложении. На улицах Москвы появятся новые модели СИМ – с крупными номерами, чтобы было проще фиксировать нарушения. А в Санкт-Петербурге протестируют самокаты, которые распознают количество пользователей и не дают ездить вдвоем и втроем на одном устройстве", – сообщил газете представитель компании.

Существенны опасения увеличения количества аварий с участием электросамокатов, однако запрещать СИМ не будут, заверили в Совете Федерации.«”Но их использование должно быть урегулировано на законодательном уровне”, – сказал зампред Совета по цифровой экономике при Совфеде сенатор Артем Шейкин.

Он напомнил, что с 1 марта 2023 года СИМ официально признали транспортным средством, но тех, кто ими управляет, по-прежнему штрафуют как пешеходов. Эту коллизию планируют исправить в ближайшее время. Штрафы за нарушение ограничений и правил будут увеличены.

Радио Sputnik писало, как при организации движения на дорогах планируют учитывать использование самокатов.

Взято отсюда.