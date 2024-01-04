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В Госдуме предложили министру науки Фалькову ввести в вузах новогоднюю стипендию

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В Госдуме предложили министру науки Фалькову ввести в вузах новогоднюю стипендию

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову ввести в российских вузах специальную новогоднюю стипендию для студентов очной формы обучения. Документ оказался в распоряжении ТАСС.

«Прошу вас, уважаемый Валерий Николаевич, рассмотреть возможность введения новогодней стипендии для студентов российских высших учебных заведений и представить позицию Министерства образования и науки Российской Федерации по данному вопросу», — отмечается в документе.

Лантратова отметила, что для россиян Новый год всегда был семейным праздником. Из-за роста цен на авиабилеты в канун праздника не все студенты имеют возможность вернуться домой и провести время с родными.

Она отметила, что только в вузах Москвы и Петербурга число иногородних студентов превышает показатель в 50%. В других городах их чуть меньше, но показатель выше 30% наблюдается в Новосибирской, Орловской, Тюменской и Томской областях, в Краснодарском крае и Республике Татарстан.

Учитывая минимальную стоимость железнодорожных и авиабилетов, новогодняя стипендия должна быть в размере 200% от суммы государственной академической стипендии.

Лантратова ранее рассказывала об уже действующих льготах для студентов российских вузов. Так, для студентов действует широкий пакет льгот на транспорт. Например, 50% скидка на проезд в пригородных электричках. Государство ежегодно предоставляет субсидированные билеты на авиаперелеты для граждан до 23 лет.

Студентам очной формы предоставляют общежития. Они также имеют право получить налоговый вычет — вернуть часть НДФЛ, уплаченного государству. Учащиеся получают отсрочку от службы в армии.

Ранее президент России Владимир Путин учредил стипендию для исследователей в научно-технической сфере.

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