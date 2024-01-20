В Госдуме хотят отложить взимание штрафов с камер из-за несовершенства ИИ

В Госдуме предложили временно отменить штрафы с дорожных камер за непристегнутый ремень безопасности или использование водителем мобильного телефона, пишет “Парламентская газета”.

Автор инициативы председатель Комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов считает возможности искусственного интеллекта, используемые в фотофиксакции, пока несовершенными.

Водители, по его словам, получают штрафы за непристегнутые предметы, которые они перевозят на переднем сиденье, за мнимый разговор по телефону или за нарушение разметки, занесенной снегом.«

"Надо думать не только о том, чтобы заработать, а чтобы невиновных не привлекали к ответственности", – заявил депутат изданию.

Радио Sputnik также сообщало, что в Госдуме хотят запретить частным лицам взымать штрафы за нарушения ПДД.

Взято отсюда.