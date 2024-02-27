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В Госдуме хотят взять под защиту учителей от травли и провокаций

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В Госдуме хотят взять под защиту учителей от травли и провокаций

Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что готовит законопроект в защиту учителей от травли и провокаций, пишет “Парламентская газета”.

Поводом для инициативы стала реакция Минобразования Новосибирской области на анонимку с жалобой на учительницу, которая во время свадьбы сфотографировалась на фоне храма, говорится в публикации. Отмечается, что жених и невеста не делали ничего предосудительного.

По словам депутата, отдел Минобразования Новосибирской области провел с учительницей “профилактическую беседу с указанием недопустимости поведения, которое может поставить под сомнение личность учителя”. Педагога обязали удалить снимки из Сети.«

"Подобная ситуация, когда учитель заведомо оказывается виновен, – недопустима, поскольку подрывает статус российского педагога", – приводит издание текст обращения Лантратовой к Рособрнадзору.

Депутат попросила главу ведомства Анзора Музаева “взять ситуацию на личный контроль и инициировать рассмотрение вопроса о правомерности действий представителей Министерства образования Новосибирской области, а в случае выявления нарушений принять необходимые меры реагирования”.

Радио Sputnik также сообщало, что Госдума запретила телефоны на уроках и вернула в школы уроки труда.

Взято отсюда.

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