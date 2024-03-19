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В Госдуме назвали сумму, которая необходима для замены лифтов в РФ

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В Госдуме назвали сумму, которая необходима для замены лифтов в РФ

В России необходимо заменить более 78 тысяч лифтов до 2025 года, сообщает “Парламентская газета” со ссылкой на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В ведомстве напомнили, что обслуживание лифтового хозяйства – обязанность регионов в рамках капремонта многоквартирных домов. При этом в Госдуме сочли, что местные власти отстранились от решения проблемы, и попросили кабмин принять срочные меры. Соответствующее постановление депутаты планируют рассмотреть на заседании 20 марта.

Депутаты подсчитали, что на замену всех лифтов, которые этого требуют, понадобится около 300 миллиардов рублей.«

"Это самый дорогостоящий вид работ в рамках капремонта. Диапазон стоимости нового лифта и его замена составляет от 2,5 до 4,3 миллиона рублей в разных регионах. При этом загрузка производственных мощностей заводов-изготовителей не превышает 60 процентов. Депутаты попросили Михаила Мишустина найти действенный способ решения вопроса", – приводит газета фрагмент обращения депутатов в кабмин.

Часть работ по замене лифтов могут софинансироваться из региональных бюджетов, сообщили в Минстрое.

С 1 сентября 2024 года начнут действовать обновленные Правила организации безопасного использования и содержания лифтов. Ростехнадзор будет вести реестр лифтов, контролировать их исправность, говорится в материале издания.

Радио Sputnik также сообщало, какие страны будут участвовать в российской программе масштабной замены устаревших лифтов.

Взято отсюда.

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