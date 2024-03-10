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В Госдуме назвали вероятный ответ на создание Францией альянса для помощи Киеву

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Депутат Госдумы Белик: альянс помощи Киеву вынудит Россию достать револьвер

В Госдуме назвали вероятный ответ на создание Францией альянса для помощи Киеву

Создание Францией альянса для отправки войск на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) вынудит Россию достать револьвер и приставить его к виску противника. Вероятный ответ Москвы на действия западных стран назвал депутат Госдумы Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

«Отправка европейского военного контингента на Украину — это уже не просто красная линия, а револьвер, направленный на Россию. Нам не останется никакого другого выхода как достать свой револьвер в виде грозного оружия и приставить его к виску противника», — сказал Белик, уточнив, что на Западе прекрасно понимают, о каком револьвере идет речь.

Депутат уточнил, что западные страны очень чувствительны к собственным потерям, поэтому Франция рискует остаться со своей идеей в одиночестве.

По его словам, европейские государства вряд ли пойдут на отправку на Украину экспедиционного корпуса. «Максимум поддержат лишь дозированными поставками своих солдат, и первую скрипку тут сыграют не французы, а страны Прибалтики», — заключил Белик.

Ранее издание Politico сообщило, что Франция начала подготовку к созданию альянса, куда войдут страны Европы, готовые отправить войска на Украину.
Отмечается, что Париж в процессе этого также углубляет свои отношения с более осторожным Берлином.

Взято
отсюда

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