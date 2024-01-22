В Госдуме объяснили, почему “Википедию” нельзя отключать

“Википедия” стала “помойкой с фейками”, но закрывать ее пока не следует, считает член думского комитета по информационной политике Антон Немкин.

По данным депутата, в прошлом году на “Википедию” было составлено 12 административных за отказ удалить противоправные материалы. Сумма штрафов – почти 22 миллиона рублей.«

"Но заблокировать мы ее пока не можем, так как понадобится какое-то время, чтобы отечественные аналоги заработали в полную силу и не уступали по функционалу, чтобы запустить все необходимые механизмы для фильтрации фейков. В противном случае граждане продолжат пользоваться "Википедией" с помощью VPN-сервисов, а они – одна из основных угроз цифровой безопасности россиян, поэтому вреда будет больше", – рассказал депутат в интервью "Парламентской газете".

По его оценке, русская “Википедия” “Рувики” сейчас работает устойчиво, в среднем пользователи проводят на сайте больше шести минут и просматривают больше пяти страниц.«”Статьи на платформе написаны с участием экспертов в соответствующих отраслях, рецензированы и проверены с помощью “Антиплагиата”. На мой взгляд, это уже отличает отечественную энциклопедию от “Википедии”, которая давно превратилась в настоящую помойку с фейками”, – заявил Немкин.

Радио Sputnik также сообщало о выходе “Рувики” из режима тестирования.Прямой эфирКонфискация имущества за фейки об армии. Подробности законопроектаВчера, 12:04

Взято отсюда.