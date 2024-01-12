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В Госдуме предлагают упростить продажу квартир с маткапиталом

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В Госдуме предлагают упростить продажу квартир с маткапиталом

В Госдуме предлагают упростить сделки с квартирами, купленными с использованием маткапитала, пишет “Парламентская газета”.

По закону в такой квартире должна быть выделена доля на детей. Именно она в дальнейшем становится серьезным препятствием для продажи или обмена такого жилья, рассказала изданию автор законопроекта, первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По ее словам, органы опеки очень тщательно следят, чтобы в результате сделки не произошло ухудшения условий жизни ребенка, но “сейчас такие оценки крайне субъективны”.«

"В законопроекте, который мы уже подготовили в соавторстве с зампредом Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светланой Разворотневой, очень четко записано, что если в результате обмена увеличилась кадастровая стоимость квартиры или ее метраж стал больше – такие сделки будут разрешены", – цитирует депутата издание.

Радио Sputnik также сообщало, что в Госдуме предложили выплату маткапитала сделать бессрочной.

Взято отсюда.

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