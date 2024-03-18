В Госдуме предложили исключать из списка избирателей за пропуск выборов

Депутат Госдумы Владимир Кошелев предложил исключать из списка избирателей граждан России, которые трижды не принимали участия в голосовании на выборах разного уровня.«

"Если избиратель три раза не принимал участие в голосовании на выборах разного уровня, ему должно прийти уведомление об исключении его из списка избирателей по средствам почтовой связи и через портал "Госуслуги". Восстановиться в списке избирателей и проголосовать он может в Единый день голосования, подав заявление на избирательном участке", – сказал он РИА Новости.

Кошелев подчеркнул, что предлагаемая процедура “не отнимает права голоса”, а направлена на поддержку чистоты выборов. По его мнению, исключив из списка избирателей лиц, которые систематически не ходят на голосования, можно значительно снизить риск вброса бюллетеней и недобросовестных манипуляций при подсчете голосов.«”Мы не отнимаем ни у кого права голоса. <…> Мы считаем необходимым напомнить избирателю, что у него такое право выбирать есть, и что оно является привилегией взрослого и ответственного гражданина”, – указал Кошелев.

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Взято отсюда.