В Госдуме предложили отойти от “ювенальной системы детоцентризма”

Депутаты трех фракций в Госдуме представили законопроект, в котором предлагается не учитывать мнение ребенка в суде, пишет “Парламентская газета”.

Авторы инициативы предложили учитывать в суде не мнение ребенка, а его интересы, а также мнение родителей, говорится в сообщении.

Интересами ребенка в документе называют создание ему условий для развития “в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями”.

Депутаты Олег Матвейчев, Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Гусев, Иван Мусатов и Станислав Наумов считают, что нынешние правила были приняты с целью увязать Семейный кодекс с международной Конвенцией о правах ребенка.«

"Мы предлагаем отойти от навязанной нашему государству в 90-е годы ювенальной системы детоцентризма и совершенно нетрадиционного для нашего народа противопоставления мнения ребенка мнению родителей. Эта норма не добавила объективности, но вовлекла детей в родительские споры", – заявил "Известиям" Олег Матвейчев.

Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила “Парламентской газете”, что выступает против предлагаемых поправок, хотя инициативу и обсудят на заседание комитета.«

"Но правительство уже дало отрицательное заключение на законопроект, против высказалась Патриаршая комиссия, экспертный совет нашего комитета, мы не поддерживаем эти изменения", – подчеркнула Останина.

Радио Sputnik также сообщало, что в Госдуме обсуждают введение наказания за ложный донос на семью.

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