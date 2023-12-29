В Госдуме предложили сделать бессрочной выплату маткапитала

В правительство отправлен на оценку законопроект о бессрочной выплате материнского капитала, рассказала автор инициативы, глава думского комитета по защите семьи Нина Останина.«”Еще я привлекла депутатов из других фракций к законопроекту о том, чтобы сделать выплату материнского капитала бессрочной, мы направили его в правительство”, – рассказала депутат в интервью “Парламентской газете”.

Останина напомнила, что маткапитал выплачивается только за первого и второго ребенка, а “на третьего из федерального бюджета ничего не выплачивается, четвертый и пятый – вообще пожелание”.«”А чтобы эти пожелания не были абстрактными, призывая наши семьи становиться многодетными, хорошо, если маткапитал будет бессрочным, а я напомню, что программа завершается в 2026 году. И второе – если выплаты станут прогрессивными с рождением следующего ребенка как минимум на 25 процентов”, – поделилась мнение глава думского комитета.

Радио Sputnik также сообщало, что в России изменили правила выдачи маткапитала.

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