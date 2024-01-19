В Госдуме призвали создать новую систему вытрезвителей

Для профессиональной работы вытрезвителей необходим закон прямого действия, считает член думского комитета по безопасности Бийсултан Хамзаев.

По его мнению, в России необходимо создать социально-транзитные центры, где нуждающихся в медпомощи перенаправят в больницу. Остальным дадут выспаться, а позднее выставят счет за услуги. Людям с тяжелой алкогольной зависимостью предложат пройти курс лечения в реабилитационных центрах.«”К этому вопросу нужно подходить внимательно. Россия – страна с лютыми морозами, и большое количество людей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения зимой замерзает на улицах”, – заявил депутат “Парламентской газете”.

Сейчас вопрос открытия вытрезвителей находится в компетенции регионов. Подобные центры действуют в 26 субъектах Федерации.

По последним данным, в России насчитываются 54,2 тысячи страдающих алкогольной зависимостью.

В эфире радио Sputnik нарколог Василий Шуров объяснил, к каким последствиям может привести злоупотребление безалкогольным пивом.

Взято отсюда.