Депутат Вассерман поддержал идею сделать сдачу ГТО в школах обязательной

Предложение депутата Госдумы Сергея Колунова сделать сдачу нормативов ГТО в российских школах обязательной разумное и полезное, заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. В разговоре с «Лентой.ру» он поддержал идею коллеги.

«К сожалению, необходимость поднять физическую подготовку школьников существует очень давно. Что касается конкретно норм комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО), то эти нормы разработаны так, чтобы, во-первых, их мог сдать при должном усердии любой здоровый человек, а во-вторых, они обеспечивают разностороннее физическое развитие человека», — сказал Вассерман.

Также парламентарий сообщил, что нормы ГТО периодически пересматриваются.

Естественно, будет много нюансов, связанных с тем, что хотя любому здоровому человеку эти нормы посильны, но, к сожалению, уже в школе здоровы далеко не все

«Вероятно, придется разрабатывать отдельные категории норм для школьников с различными расстройствами здоровья, а кого-то, к сожалению, и вовсе освобождаться от их сдачи. Так, существует освобождение от уроков физической культуры вообще. Но, естественно, эти медицинские освобождения выдаются именно по реальному состоянию здоровья», — добавил он.

Кроме того, Вассерман рассказал, что, будучи школьником, ленился и сдавал не все нормативы.

«Сейчас я об этом очень жалею. Поскольку чувствую, что отсутствие привычки к физическим нагрузкам серьезно повредило моему здоровью», — заключил депутат.

Что такое гиперэкстензия?Как правильно выполнять упражнение: советы фитнес-тренераКак начать заниматься йогой?Асаны для новичков и рекомендации тренера

Ранее депутат Колунов обратился с предложением сделать сдачу нормативов ГТО в российских школах обязательной к министру просвещения России Сергею Кравцову. Политик считает, что нормативы должны сдавать все учащиеся, за исключением имеющих противопоказания по состоянию здоровья. Депутат отметил, что комплекс ГТО выступал нормативной основой правильного физического воспитания детей и подростков в советское время.

Взято

отсюда

события сегодня последние новости , украина последние новости на сегодня