В Госдуму внесен законопроект о вознаграждении пар за долгий брак

В парламент внесен законопроект, предусматривающий введение выплат для супружеских пар за продолжительный брак, рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью RT.

По его словам, в некоторых регионах России соответствующие выплаты уже предусмотрены и зависят от возможностей местного бюджета. Однако людей нельзя дискриминировать в зависимости от места проживания, считает Нилов, поэтому предлагает ввести систему поощрения на федеральном уровне.«”Скорее, это внимание со стороны государства, оценка государства, поддержка и материальное стимулирование для создания праздничного настроения и проведения праздничного мероприятия”, – сказал парламентарий.

Радио Sputnik сообщало, что в Госдуме предложили закрепить понятие “студенческая семья”.

Взято отсюда.