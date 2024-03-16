В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность

Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде. Архивное фото

Ракетная опасность объявлена в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

“РСЧС: Грайворонский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам”, – говорится в сообщении.22 июня 2022, 17:18

Ранее уже сообщалось о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах, а затем на всей территории Белгородской области.

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