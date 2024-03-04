реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Грузии начались военные учения при поддержке США

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Грузии начались военные учения «Троянский след 24» при поддержке США

В Грузии начались военные учения при поддержке США

В Грузии начались многонациональные военные учения «Троянский след 24» при поддержке командования сил специальных операций США в Европе. Об этом пишет ТАСС.

«Грузия принимает многонациональные учения “Троянский след 24”. В учениях принимают участие подразделения командования сил специальных операций сил обороны», — заявили в грузинском Минобороны.

Уточняется, что церемония открытия прошла в Совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО. Согласно заявлению ведомства, в тренировках участвуют британские, испанские, польские и румынские военные. Целью учений стало повышение совместимости между военнослужащими государств-участников, а также обмен опытом и рост уровня боеготовности.

Ранее сообщалось, что грузинские власти в 2024 году планируют провести в стране совместно с США учения для спецназа Trojan Footprint и многонациональные маневры Noble Partner. Помимо этого, Грузия продолжит формирование киберкомандования в силах обороны.

Взято
отсюда

юрий подоляка новости сегодня , сво новости

горняк22 телеграм
Российская система ПВО сбила украинский истребитель МиГ-29

Российская система ПВО сбила украинский истребитель МиГ-29

Силы ПВО сбили в Николаевской области истребитель МиГ-29 украинской армии,…

Узнать больше
Минобороны РФ рассказало о потерях в рядах ВСУ за сутки под Авдеевкой

Минобороны РФ рассказало о потерях в рядах ВСУ за сутки под Авдеевкой

Украинские войска за минувшие сутки потеряли на Авдеевском направлении около…

Узнать больше
Источник: в ЕС пока не договорились об использовании доходов от активов РФ

Источник: в ЕС пока не договорились об использовании доходов от активов РФ

В Совете ЕС до сих пор не пришли к единому…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp