В Хабаровске за неделю сгорели два трамвая

Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото

Два трамвайных вагона сгорели в Хабаровске за неделю, один находился в момент пожара на рейсе, другой – в депо, сообщает краевой главк МЧС. «”Вызов о возгорании поступил на центральный пульт связи Хабаровского пожарно-спасательного гарнизона в 08.28 местного времени. Трамвай в этот момент находился на маршруте в районе остановки Брестская по улице Джамбула. Ещё до прибытия огнеборцев на место вызова транспортное средство покинули 25 человек”, – сообщает главк.

Меньше чем за час пожар был ликвидирован на площади 4 “квадрата”. Обошлось без пострадавших.

На прошлой неделе, 10 января, сгорел трамвайный вагон в депо на улице Краснореченской, сообщало краевое МЧС. Трамвай выгорел полностью. Пострадавших в происшествии также не было.

новости Локтевский

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