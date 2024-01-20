Палестинское движение ХАМАС не желает удерживать военнопленных и стремится к новой сделке по обмену пленными и заключенными. Об этом заявил заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук, передает РИА Новости.

«Мы не хотим удерживать находящихся у нас военнопленных. Мы хотим достичь сделки, которая оправдывает надежды нашего народа», — сказал Абу Марзук.

По его словам, в итоге Израилю придется заключить эту сделку.

До этого Египет предложил трехэтапный план окончания войны между Израилем и ХАМАС. План включает прекращение огня, освобождение заложников и формирование палестинского правительства. Позднее анонимный источник в партийных кругах Палестины сообщил, что палестинские партии всерьез рассматривают предложение Египта по остановке боевых действий в секторе Газа.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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