Глава Харькова Терехов сообщил о серии взрывов в городе, объявлялась тревога

Серия взрывов произошла в Харькове. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram-канале со ссылкой на главу города Игоря Терехова.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

8 января в Харьковской области и городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Как сообщалось, они были повторными. До этого на всей территории республики действовала воздушная тревога. Предупредительные сигналы прозвучали с 6:46 по 7:26 по московскому времени.

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении административного здания в Днепропетровске в результате взрыва. В городе возникло два возгорания, которые были ликвидированы.

Взято

отсюда

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