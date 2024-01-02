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В Харькове произошли взрывы

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В Харькове произошли взрывы

Еще один взрыв произошел в Харькове. Об этом сообщает издание «Общественное» и Telegram-канал «Харьков Life».

Подробностей пока нет. Информацию о происшествии подтвердил мэр города Игорь Терехов. Это уже вторые звуки взрывов за последние полчаса.

За несколько минут до информации о взрыве в Харьковской области была отменена воздушная тревога.

До этого на юге Украины произошел взрыв.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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