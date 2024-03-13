В Херсонской области открылась фотовыставка “Освобождение. Путь к Победе”

Фотовыставка мультимедийного проекта “Освобождение. Путь к Победе”, посвященная событиям героического освобождения Херсона и Херсонской области от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, открылась в Херсонском государственном педагогическом университете в Скадовске Херсонской области. Экспозиция будет открыта до конца апреля.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Республики Беларусь. В рамках проекта отражены события 1944–1945 годов через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы.

“2024 год отмечен важной для всей страны датой: 13 марта – 80-я годовщина освобождения Херсона Красной армией от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня благодаря свидетельствам тех событий – актам, документам, фотографиям, архивам – мы можем увидеть целостную картину произошедших событий. Проект “Освобождение. Путь к Победе” – просветительский, он нацелен на сохранение исторической памяти и противодействие фальсификации истории, повышение уровня знаний молодого поколения о событиях Великой Отечественной войны”, – сообщил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Как отметил председатель Общественной палаты Херсонской области Игорь Качур, данный проект – прекрасный исторический материал, состоящий из фотофактов решающей битвы за Херсон.

“Сохраненные из прошлого столетия примеры мужества, несгибаемости и решимости советского народа, бившегося за свободу всего мира от фашизма, его великая Победа предстают перед нами и, что гораздо более важно, перед молодым поколением. Именно опираясь на такие факты, мы даем возможность людям всего мира самостоятельно убедиться, на чьей стороне находится правда истории, и помочь сформировать свое объективное отношение к сегодняшней борьбе России с мировым фашизмом”, – рассказал Качур.

13 марта 1944 года в результате Березнеговато-Снигиревской операции солдатами 3-го Украинского фронта был освобожден город Херсон, оккупированный немцами с 19 августа 1941 года. Эта, а также другие операции по освобождению территорий Правобережной УССР имели огромное значение для истории нашей страны. Несмотря на все трудности и препятствия, темпы наступления были невероятно высоки, что позволило советским войскам в скором времени освободить местное население от фашистского режима.

Как объяснили организаторы, в центре сюжета фотовыставки – обычные люди, верившие в победу, несломленные, жившие надеждой на мир. Личный гражданский подвиг жителей и бойцов запечатлен на редких кадрах фотохроники.

“Освобождение Херсона в 1944 году – это не только имена героев Василия Маргелова и Александра Дорофеева, но и подвиг всего народа единой страны, запечатленный в бесценных архивных фотографиях Совинформбюро. Фотовыставка, подкасты и исторические исследования проекта “Освобождение. Путь к Победе” переносят зрителя в события тех героических лет и тем самым дают опору дня грядущего”, – подчеркнул заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы “Россия сегодня”, координатор проекта Геннадий Клюшкин.

Проект будет носить гибридный характер, сочетая в себе фото, аудио и видеоформаты, реализуемые в том числе инструментами новых медиа. Он основан на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944–1945 гг., правообладателем которого является “Россия сегодня”.

По словам организаторов, советским фотокорреспондентам, рискуя жизнью под обстрелами и бомбежками, удалось сделать уникальные кадры и создать летопись общечеловеческого масштаба, главный герой которой – единый народ, несший на плечах бремя войны.

Как отмечается, проведение выставок “Освобождение. Путь к Победе” планируется с января 2024 по апрель 2025 года. В каждом городе фотовыставка будет проходить в период, соответствующий фактическому периоду освобождения. Все фотографии снабжены QR-кодами для перехода на страницу с аудиоподкастом, в рамках которого фактически будут созданы три мини-сериала: о событиях освобождения территорий СССР, о событиях освобождения Европы и о героическом подвиге тыла.

“Освобождение. Путь к Победе” – это продолжение проекта 2023 года, реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект “Освобождение” собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальной программы “Лучшие социальные проекты России”.

Взято отсюда.