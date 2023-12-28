Новым регионам России не нужны повторные референдумы, о которых говорится в плане мирного урегулирования, предложенном американским бизнесменом Илоном Маском, заявил глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев.

О предложении Маска напомнил миллиардер Дэвид Сакс.«”Когда Илон в прошлом году обнародовал свой мирный план, сам (Владимир) Зеленский назвал его “пророссийским” и (план, – ред.) подвергся резким нападкам со стороны многих на этой платформе. Теперь администрация (президента США Джо) Байдена хотела бы заключить эту сделку”, – написал Сакс в соцсети X.

План Маска включал проведение повторных референдумов в новых регионах РФ под наблюдением ООН, сохранение Крыма “формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)”, гарантии водоснабжения полуострова и нейтральный статус Украины.«”Нам не нужны никакие повторные референдумы. В Крыму в 2014 году, в Херсонской и Запорожской области, ДНР и ЛНР в 2022 году поставлена точка. Народы этих регионов на референдуме приняли окончательное и бесповоротное решение вернуться и жить в составе Российской Федерации. Когда-то розданные исторические территории теперь возвращаются обратно в родную гавань – в Российскую Федерацию. И этот процесс, уверен, будет продолжен”, – сказал Ниметуллаев РИА Новости.

По его мнению, на Западе прекрасно понимают, что контрнаступление ВСУ провалилось, поэтому и стараются найти лазейки для спасения ситуации, придумывая различные выгодные для себя форматы переговоров.

Ранее радио Sputnik рассказало, что Маск считает основой успешного ведения войны.

Взято отсюда.