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В Херсонской области при атаке дронов ВСУ погибла женщина, есть раненые

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В Херсонской области при атаке дронов ВСУ погибла женщина, есть раненые

В городе Каховка Херсонской области при атаке украинских дронов погибла женщина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.«”В Каховке в результате обстрела дронами со стороны украинских террористов погибла 50-летняя женщина, еще четыре человека ранены. Пострадавшим оказана медицинская помощь. На местах прилетов работают оперативные службы”, – написал Сальдо в Telegram-канале.

По его словам, целью убившего женщину дрона был установленный в населенном пункте памятник жертвам фашизма.«”Киевский режим безуспешно пытается дестабилизировать обстановку в городе во время голосования – каховчане продолжают голосовать. Жителей Херсонщины запугать не получится – они сделали свой выбор”, – заключил губернатор.

На уходящей неделе радио Sputnik сообщало, что ВСУ атаковали дроном-камикадзе пятиэтажку в Новой Каховке.

Взято отсюда.

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