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В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель

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В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель

Осколки на месте обстрела. Архивное фото

Мирный житель ранен при обстреле украинскими военными села Казачьи Лагеря в Херсонской области, он госпитализирован, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

“В результате обстрела со стороны боевиков украинских вооруженных формирований ранен мирный житель в селе Казачьи Лагеря Алешкинского муниципального округа. Пострадавший госпитализирован в Скадовскую центральную городскую больницу, ему оказана вся необходимая медицинская помощь”, – написал Сальдо.

Херсонская область – регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

горняк
Взято отсюда
Источник

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