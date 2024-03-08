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В Херсонской области при обстреле ВСУ повреждено здание морского порта

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В Херсонской области при обстреле ВСУ повреждено здание морского порта

Местные жители на побережье Черного моря в Скадовске. Архивное фото

Одно из пустующих зданий Скадовского морского порта в Херсонской области повреждено в результате обстрела со стороны Украины, пострадавших нет, пожар не возник, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

“В простаивающем Скадовском морском порту сегодня в результате террористического обстрела со стороны киевского режима повреждено пустующее административное здание. Пострадавших нет, пожар не возник, строение получило существенные повреждения”, – написал Сальдо.

Он отметил, что оперативные службы уточняют обстоятельства происшествия.

Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

горняк
Взято отсюда
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