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В Херсонской области восстановили энергоснабжение после аварии

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В Херсонской области восстановили энергоснабжение после аварии

Линии электропередач. Архивное фото

Работы по восстановлению энергоснабжения Херсонской области закончились, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.«

"В Херсонской области восстановлено энергоснабжение, нарушенное из-за аварии. На эту минуту работа над устранением аварии завершена", — написал Алексеенко.

По его словам, в течение нескольких часов бригады энергетиков работали над устранением повреждений в сетях Запорожской и Херсонской областей, которые возникли из-за непогоды.

Глава правительства напомнил, что без электричества оставались Генический, Новотроицкий, большая часть Ивановского и Каховского районов, а также Великолепетихский, Горностаевский и Нижнесерогозский районы области.

В понедельник президент Владимир Путин дал поручения главе МЧС Александру Куренкову и компании “Россети” продолжать принимать все возможные меры для обеспечения жителей страны электричеством и теплом.

новости горняк
Взято отсюда
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