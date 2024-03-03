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В Херсонской области завершено досрочное голосование на выборах президента

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В Херсонской области завершено досрочное голосование на выборах президента

Оба этапа досрочного голосования на президентских выборах 2024 года завершились в Херсонской области, сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова. «”Сегодня, 3 марта, в Херсонской области завершилось досрочное голосование для избирателей, которые проживают в населенных пунктах на линии боевого соприкосновения, а также в населенных пунктах, транспортное сообщение с которыми затруднено либо отсутствует полностью”, – приводит ее слова РИА Новости.

Захарова отметила, что досрочное голосование прошло в штатном режиме, без нарушений и жалоб от избирателей, несмотря на провокации украинской стороны.

Голосование в Херсонской области проходило в два этапа: с 27 по 29 февраля 2024 года, и с 1 по 3 марта 2024 года. В регионе были открыты 172 избирательных участка.

Совет Федерации РФ назначил основной этап президентских выборов на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Радио Sputnik сообщало, сколько избирательных участков откроются за рубежом.

Взято отсюда.

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