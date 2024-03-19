В Химках начали строить мост для скоростной магистрали Москва – Петербург

В акватории канала имени Москвы в Химках начали строительство моста длиной 399 метров для будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба РЖД.«

"Перевезли самый большой пролет сооружения длиной 132 м и весом 2 263 тонны с левого берега, где собирали конструкцию, на временные опоры в центре канала. Вся операция заняла 38 часов", – говорится в Telegram-канале РЖД.

Завершающий этап – поперечную надвижку на постоянные опоры – планируется провести в конце весны, указано в сообщении.

Четырнадцатого марта президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, напоминает РИАМО.

Новая магистраль сможет сократить минимальное время в пути между городами до 2 часов 15 минут.

Радио Sputnik сообщало, во сколько оценили строительство ВСМ Москва – Адлер.

Взято отсюда.