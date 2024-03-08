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В ХМАО потушили пожар на нефтяном месторождении

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В ХМАО потушили пожар на нефтяном месторождении

Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото

Пожар произошел на нефтяном месторождении близи Ханты-Мансийска, сейчас он ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. «”По моим данным, пострадавших нет, поврежденных объектов нет. Пожар произошел в Ханты-Мансийском автономном округе, вблизи города Ханты-Мансийск. Возник он на одной из кустовых площадок нефтяного месторождения”, – сказал собеседник агентства.

По его словам, возгорание случилось в четверг, на данный момент оно ликвидировано. “Сейчас работает дознаватель по выяснению причин пожара”, – добавили в пресс-службе.

новости Алтайский
Взято отсюда
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