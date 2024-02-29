реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В ямальской филармонии подсказали мужчинам идеи к 8 Марта

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В ямальской филармонии подсказали мужчинам идеи к 8 Марта

Ямальская филармония выпустила подарочные сертификаты женщинам в преддверии Международного женского дня, сообщает пресс-служба учреждения культуры.«

"Мужчины! Мы готовы вам помочь и освободить вас от поиска подарка к 8 Марта", – говорится в сообщении.

Предлагаются разные номиналы сертификата. Обладательница сертификата сможет выбрать мероприятие, исходя из своих предпочтений.

Приобрести сертификаты можно в кассе Ямальской филармонии, добавляет ИА “Север-Пресс”.

В эфире радио Sputnik флорист рассказала, как 8 Марта выразить чувства с помощью цветов.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Умер актер Игорь Капатов, озвучивавший Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!»

Умер актер Игорь Капатов, озвучивавший Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!»

Известный актер Игорь Капатов, который озвучивал персонажа Мишутки в популярном детском…

Узнать больше
Bloomberg: оценка Киевом ситуации на поле боя становится все мрачнее

Bloomberg: оценка Киевом ситуации на поле боя становится все мрачнее

Оценка Киевом ситуации на поле боя становится все мрачнее после сдачи…

Узнать больше
Итогового заявления глав минфинов и ЦБ стран G20 не будет из-за Украины

Итогового заявления глав минфинов и ЦБ стран G20 не будет из-за Украины

Главы министерств финансов и регуляторов стран «Большой двадцатки» (G20) не…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp