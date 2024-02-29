В ямальской филармонии подсказали мужчинам идеи к 8 Марта

Ямальская филармония выпустила подарочные сертификаты женщинам в преддверии Международного женского дня, сообщает пресс-служба учреждения культуры.«

"Мужчины! Мы готовы вам помочь и освободить вас от поиска подарка к 8 Марта", – говорится в сообщении.

Предлагаются разные номиналы сертификата. Обладательница сертификата сможет выбрать мероприятие, исходя из своих предпочтений.

Приобрести сертификаты можно в кассе Ямальской филармонии, добавляет ИА “Север-Пресс”.

В эфире радио Sputnik флорист рассказала, как 8 Марта выразить чувства с помощью цветов.

Взято отсюда.