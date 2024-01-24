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В ЯНАО доставят лампаду, зажженную от “Огня семейного очага” в Москве

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В ЯНАО доставят лампаду, зажженную от "Огня семейного очага" в Москве

В Салехард доставят 24 января лампаду, зажженную от “Огня семейного очага” на выставке-форуме “Россия”, пишет портал “Ямал-Медиа”.

“Огонь семейного очага” зажгут участники форума “Родные – Любимые”, с проведения которого начинается Год семьи в России. Специально для этой акции из Мурома в Москву была доставлена лампада, зажженная у мощей Петра и Февроньи.

Участники акции смогут привезти в родные регионы частицу “Огня семейного очага”.

В сообщении говорится, что в среду чета молодоженов из Яр-Сале доставит лампаду в окружной ЗАГС и храм Петра и Павла в Салехарде.

Северяне смогут прийти помолиться перед иконой и мощами Петра и Февроньи в храме Петра и Павла и принести частичку огня в свой дом.

Затем огонь по цепочке отправится в регионы Уральского федерального округа – в Курганскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области и Ханты-Мансийский АО.

Радио Sputnik также сообщало, что в Госдуму внесен законопроект о вознаграждении пар за долгий брак.

Взято отсюда.

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