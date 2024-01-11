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В Японии назвали следующее «разбитое окно» после Украины и сектора Газа

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Экс-премьер Японии Асо назвал Тайвань следующим возможным «разбитым окном»

В Японии назвали следующее «разбитое окно» после Украины и сектора Газа

Бывший премьер-министр Японии Таро Асо назвал Тайвань следующей возможной горячей точкой после Украины и сектора Газа. По его мнению, в данном регионе наиболее высоки риски возникновения полномасштабного конфликта, сообщает издание Nikkei Asia.

«Доктор Джордж Л. Келлинг, американский криминолог, однажды предложил теорию “разбитых окон”. Теория гласит, что если одно разбитое окно не отремонтировать, то будут разбиты еще больше окон, и в конечном итоге весь город будет опустошен», — заявил он.

Асо призвал обратить внимание на ситуацию вокруг Тайваня, отметив, что островное государство может оказаться следующим «разбитым окном» после того, что произошло на Украине и в секторе Газа. При этом он выразил надежду на мирное урегулирование ситуации между Пекином и Тайбэем.

Ранее заместитель главы администрации острова и главный претендент на должность главы тайваньской администрации на предстоящих 13 января выборах Лай Циндэ заявил, что дверь Тайваня всегда будет открыта для взаимодействия с Пекином.

Взято
отсюда

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