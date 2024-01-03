Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Ярославской области десятки населенных пунктов остались без света

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Ярославской области десятки населенных пунктов остались без света

Лампочка. Архивное фото

Несколько десятков населенных пунктов остаются без света из-за поваленных на ЛЭП деревьев в Ярославской области, восстановительные работы усложнены сильным морозом, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram. «”Аварийные бригады в сложных погодных условиях восстанавливают электроснабжение в деревнях и сёлах Брейтовского, Рыбинского, Борисоглебского районов и городского округа Переславль-Залесский. В зоне отключения остаются несколько десятков населенных пунктов”, – написал губернатор в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что ситуация на контроле, работы продолжатся в круглосуточном режиме до полного устранения проблем.

По словам Евраева, сильные морозы усложняют работу энергетиков. К специалистам ПАО “Россети Центр” присоединились спасатели, которые помогают убирать упавшие в зоне ЛЭП деревья.

Прокуратура Ярославской области 25 декабря сообщала, что проводит проверку по фактам массовых отключений света в регионе. По данным ведомства, 23-25 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями была прекращена поставка электроэнергии в 1050 населенных пунктах, в которых проживают свыше 23 тысяч человек.

Из-за отключений режим ЧС вводили в восьми районах области, позже его отменили. По словам губернатора, главная причина отключений – несвоевременная расчистка просек ЛЭП и сильнейший снегопад: мокрый тяжелый снег, налипающий на деревья и провода, приводит к их обрыву.

В конце декабря снегопады в Ярославской области продолжились, из-за чего, по данным областного правительства, возникли новые отключения электричества. В настоящее время в регионе мороз почти в 30 градусов.

новости горняк
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Токаев заявил, что с Луны видна невозможность решать проблемы в мире без России

03.01.2024

 Интересное

Участок трассы А-322 закрыли в Алтайском крае из-за непогоды

03.01.2024

 Интересное

Баскетболист из клуба “Барнаул” пропал в Красноярске перед Новым годом

03.01.2024

 Интересное

Морозы до -30 градусов скуют Алтайский край в самое ближайшее время

03.01.2024

 Интересное

Алтайские дорожники показали на карте все стоянки для транспорта на время непогоды

03.01.2024

 Интересное

Барнаулец помог “Каролине Харрикейнз” выиграть у “Нью-Йорк Рейнджерс”

03.01.2024

 Интересное

Участок трассы А-322 в Алтайском крае вновь доступен для транспорта

03.01.2024

 Интересное

Яйца на Алтае подорожали не больше всего по стране, но и не меньше всего

03.01.2024

 Интересное

“Холоп” побил “Чебурашку”. Вторая часть комедии обновила рекорд в первый день проката

03.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix