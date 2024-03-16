В Ижевске задержали женщину за попытку залить комплекс с бюллетенями

Автомобиль полиции. Архивное фото

Правоохранительные органы Ижевска задержали члена избирательной комиссии, которая попыталась залить зелёнкой комплекс обработки бюллетеней, сообщает удмуртская полиция.

Провокация произошла вечером в пятницу в помещении участковой комиссии 2/21 в Ленинском районе Ижевска, сообщали в избиркоме Удмуртии. Член комиссии с правом решающего голоса Надежда Пинегина, выдвинутая в состав комиссии партией КПРФ, попыталась залить зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней. Операторы КОИБ вовремя отреагировали, бюллетени остались в сохранности.

“В помещении участковой комиссии в Ленинском районе города Ижевска полицейскими была задержана 43-летняя женщина, которая, находясь на избирательном участке, попыталась залить зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней”, – сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По данным полиции, женщина была доставлена в территориальный отдел полиции для разбирательства. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Санкция статьи 141 УК РФ “Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий” предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет, добавили правоохранители.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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