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В Ингушетии продолжает действовать режим КТО, сообщил источник

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В Ингушетии продолжает действовать режим КТО, сообщил источник

Сотрудник ФСБ России . Архивное фото

В Карабулаке в Ингушетии продолжается нейтрализация боевиков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. «”Режим КТО в Карабулаке продолжает действовать, идут активные мероприятия по нейтрализации боевиков”, — сказал собеседник агентства.

Накануне оперативный штаб региона сообщил, что с 19:30 мск субботы на территории города Карабулак в Ингушетии ввели режим контртеррористической операции. Район ее проведения ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.

По данным НАК, в Ингушетии при проведении оперативно-розыскных мероприятий органы безопасности обнаружили в одном из жилых зданий группу бандитов, планировавших совершить резонансные теракты. При попытке задержания они открыли огонь по силовикам, сотрудники правопорядка вступили в бой с террористами. Спецназ ФСБ заблокировал боевиков в многоквартирном доме.

Жителей домов, прилегающих к району обнаружения террористов, эвакуировали. Обстановку контролирует штаб Национального антитеррористического комитета.

горняк
Взято отсюда
Источник

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