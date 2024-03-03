НАК: в ингушском Карабулаке проведена КТО, ликвидированы шесть боевиков

В ингушском городе Карабулак проведена контртеррористическая операция (КТО), в ходе которой были ликвидированы шесть боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Шестеро боевиков были заблокированы спецназом ФСБ в одном из многоквартирных домов Карабулака. По данным НАК, ночью в ходе перестрелки в доме начался пожар, преступники попытались переместиться на другой этаж. Пожар был потушен, попытки прорыва из блокированного дома пресекли.

Установлены личности преступников

Личности бандитов предварительно установлены. По имеющимся сведениям, они являлись сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) и были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе нападению на пост ДПС и лишению жизни трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Сообщается, что трое из них, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.

В ходе осмотра места боестолкновения силовики обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и самодельное взрывное устройство. Уточняется, что потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.

Режим КТО в Карабулаке отменен

Как сообщает оперативный штаб региона, на территории города Карабулак Республики Ингушетия, ограниченной улицами: Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева, приказом начальника Управления ФСБ России по Республике Ингушетия с 12:45 по московскому времени 3 марта правовой режим КТО и временные ограничения отменены.

Режим КТО был введен в Карабулаке вечером 2 марта. В одном из жилых зданий была обнаружена и заблокирована спецназом ФСБ группа боевиков, планировавших совершить резонансные преступления террористической направленности. При попытке задержания они открыли огонь по правоохранителям. В целях безопасности жителей прилегающих домов эвакуировали.

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В предыдущий раз режим КТО в Ингушетии вводили весной 2023 года

В ночь на 28 марта 2023 года в Ингушетии неизвестные обстреляли стационарный пост ДПС «Волга-14», который расположен рядом с сельским поселением Кантышево Назрановского района республики. В результате нападения были ранены двое полицейских. 3 апреля в Малгобекском районе были обстреляны сотрудники правоохранительных органов, которые в ходе обысков обнаружили участников бандформирования, укрывавшихся на территории фермерского хозяйства. В тот же день на территории Малгобекского района был объявлен режим контртеррористической операции.

Сотрудники силовых структур Ингушетии узнали о местонахождении членов бандгруппы в селе Зязиков-Юрт. При попытке задержания преступники оказали сопротивление и открыли огонь. В ходе боестолкновения с боевиками трое полицейских лишились жизни. Один был старшим участковым, двое других были направлены из других частей МВД. Еще семеро силовиков получили ранения.

Взято

отсюда

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