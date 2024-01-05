Представители правоохранительных органов Ирана задержали 11 человек по подозрению в причастности к теракту у кладбища в городе Керман. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на министерство разведки страны.

В публикации отмечается, что в Кермане также обнаружили дом, в котором проживали двое устроивших взрывы террористов-смертников. В здании нашли готовые к применению взрывные устройства.

В Министерстве внутренних дел Ирана также подчеркнули, что жертвами теракта стали 89 человек, 12 из которых являлись гражданами Афганистана. Среди погибших 9 детей в возрасте до 10 лет и 30 подростков в возрасте до 18 лет.

До этого газета The New York Times писала, что верховный руководитель Ирана Али Хаменеи на фоне теракта в иранском городе Кермане призвал командующих избегать прямой военной конфронтации с Соединенными Штатами и приказал ограничить ответные действия операциями против Израиля и атаками «прокси-группировок» на базы США.

Накануне сообщалось, что террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) взяла на себя ответственность за взрывы в городе Керман в Иране.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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