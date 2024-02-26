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В Иркутске пересадили почку с помощью лапароскопии

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В Иркутске пересадили почку с помощью лапароскопии

В Иркутске в ходе трансплантации почки врачи использовали лапароскопию – менее травматичный способ изъятия почки у донора, сообщила пресс-служба Минздрава Иркутской области.«

"В отличие от открытого хирургического вмешательства, лапароскопический метод позволил провести операцию с помощью небольших разрезов. Через эти разрезы пациенту ввели тонкую трубку со светом и камерой на конце (лапароскоп). Благодаря камере хирурги имеют возможность видеть на экране почку и окружающие ткани", – говорится в сообщении.

Операция проходила одновременно на двух столах: изымали почку у донора и пересаживали трансплантат реципиенту. Реципиентом стал 21-летний мужчина, который страдал хронической почечной недостаточностью, а донором – его дядя. Дядю выписали через три дня после операции, а племянника – через две недели, добавляет IrkutskMedia.

Радио Sputnik сообщало, что в Подмосковье двухлетнему мальчику удалили трехлитровую опухоль.

Взято отсюда.

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