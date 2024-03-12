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В Иркутске подписан контракт на посещение Байкала туристами из Индии

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В Иркутске подписан контракт на посещение Байкала туристами из Индии

В Иркутске подписан контракт на посещение Байкала туристами из Индии, пишет IrkutskMedia.

Комбинированные туры пройдут через Москву. В Иркутске гости из Индии смогут провести от трех до пяти дней, говорится в сообщении.

Контракт подписан по итогам переговоров, организованных специалистами центра “Мой бизнес”, рассказала министр экономического развития и промышленности региона Наталья Гершун.«

"Это свидетельствует об актуальности мер поддержки правительства региона и его институтов развития, в том числе центра "Мой бизнес". Мы, конечно, рассчитываем, что это первый, но далеко не последний контракт, потому что международные отношения требуют времени, и, возможно, это только начало еще более плотного сотрудничества Приангарья и Индии", – отметила министр.

Радио Sputnik также рассказало, что в Москве обсудили способы восстановления причалов на Байкале.

Взято отсюда.

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