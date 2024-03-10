В иркутской деревне собака напала на ребенка

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото

В деревне Ширяево Иркутской области собака напала на ребенка, мальчика спас прохожий, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ региона.

“В деревне Ширяева Иркутского района около частных домов на ребенка напала собака и таскала его за одежду по снегу. Произошедшее увидел прохожий, который спал мальчика. По данному факту следственным отделом по Иркутскому району СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)”, – говорится в сообщении.

Инцидент выявлен в ходе мониторинга социальных медиа.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего, в том числе дадут оценку действиям хозяина животного. Ход расследования контролирует прокуратура.

горняк

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