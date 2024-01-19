В Иркутской области подешевели яйца, пишут СМИ

В Иркутской области зафиксировано снижение цен на яйца в среднем на 2,68 рубля, пишет IrkutskMedia со ссылкой на данные Иркутскстата.

В начале года средняя цена за десяток яиц в Приангарье составляла 132,72 рубля, сейчас –130,04 рубля. Год назад яйца стоили 85,84 рубля.

В сообщении говорится, что ранее власти региона заключили с производителями и торговыми сетями меморандум о неповышении цен на яйца. Меморандум будет действовать до 31 марта 2024 года.

Радио Sputnik также писало, что Индия готова увеличить экспорт куриных яиц в Россию.

Взято отсюда.