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В Иркутской области подешевели яйца, пишут СМИ

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В Иркутской области подешевели яйца, пишут СМИ

В Иркутской области зафиксировано снижение цен на яйца в среднем на 2,68 рубля, пишет IrkutskMedia со ссылкой на данные Иркутскстата.

В начале года средняя цена за десяток яиц в Приангарье составляла 132,72 рубля, сейчас –130,04 рубля. Год назад яйца стоили 85,84 рубля.

В сообщении говорится, что ранее власти региона заключили с производителями и торговыми сетями меморандум о неповышении цен на яйца. Меморандум будет действовать до 31 марта 2024 года.

Радио Sputnik также писало, что Индия готова увеличить экспорт куриных яиц в Россию.

Взято отсюда.

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