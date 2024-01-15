В Иркутской области зафиксировано землетрясение

Землетрясение интенсивностью до четырех баллов зафиксировано в Иркутской области, сообщили в ГУМЧС региона.«

"По уточненным данным, в 20:52 (15:52 мск) зарегистрировано сейсмособытие, эпицентр находился в Республике Бурятии, в 58 км от населенного пункта Сахули. Интенсивность в эпицентре 7,8 балла. Ощутимость в Иркутске 3 балла, Ольхонском районе 3-4 балла, Казачинско-Ленском районе 4 балла", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что разрушений в Иркутской области нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Радио Sputnik сообщало, что на Сахалине опровергли информацию о частичной эвакуации из прибрежной зоны в связи с угрозой цунами.

Взято отсюда.