Явка на выборах президента РФ в 2024 году составила 77,44 процента, такого показателя в истории новой России еще не было, констатировала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.«

"По состоянию на 10 утра в этих выборах приняли участие 87 миллионов 113 тысяч 127 уважаемых наших избирателей. То есть явка у нас впервые рекордная, беспрецедентная, ее не было никогда, это 77,44%", – приводит ее слова РИА Новости.

Памфилова на заседании ЦИК РФ подчеркнула, что для России это высокая явка. «”Мы проанализировали, в общем-то в истории новой России этого (подобной явки, – ред.) не было. Первый раз”, – уточнила председатель Центризбиркома.

Голосование на выборах президента РФ продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.

После обработки 99,01% протоколов с участковых избирательных комиссий по всей стране предварительную победу с результатом 87,33% голосов одержал самовыдвиженец Владимир Путин.

Отмечается, что глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,31% голосов, вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков (“Новые люди”) – 3,79%, председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,19% голосов.

Накануне радио Sputnik опубликовало видео с очередью из россиян у избирательного участка на Пхукете.

Взято отсюда.