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В Италии высказались об обстрелах Донбасса и Белгорода в день выборов

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В Италии высказались об обстрелах Донбасса и Белгорода в день выборов

Выборы президента РФ

Обстрелы Донецка и Белгородской области во время проведения выборов – это украинская провокация, нацеленная против самой демократии, свободы и не только против людей Донбасса, а людей всей России, прокомментировал РИА Новости недавние обстрелы иностранный эксперт из Италии, журналист Андреа Лучиди.

“Украинская армия делает провокации во время выборов, и никто на Западе не говорит об этом. Я думаю, что это провокация против демократии, свободы. Не только против людей Донбасса и новых территорий, но и всех людей России.”, – сказал Лучиди.

Ранее в СЦКК ДНР сообщали, что в пятницу в Петровском районе Донецка из-за прямого попадания украинского снаряда в частный жилой дом погибли трое детей: две девочки и мальчик. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что утром в пятницу был нанесен удар со стороны ВСУ по Белгороду, есть жертвы.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Взято отсюда
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