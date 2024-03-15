В Иваново завели уголовное дело после поджога урны для голосования

Автомобиль полиции. Архивное фото

Женщина подожгла урну для бюллетеней на избирательном участке в городе Иваново, возбуждено дело, сообщило СУСК по Ивановской области.

“В Иванове возбуждено дело по факту происшествия на избирательном участке”, – сообщило СУСК в своем Telegram-канале.

Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

По данным следствия, в пятницу женщина 1951 года рождения, находясь на одном из избирательных участков в городе Иваново, подожгла урну для бюллетеней. Сейчас она доставлена в подразделение СК для проведения следственных действий. Как проходит трехдневное голосование на выборах президента

Допрашиваются очевидцы, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Как сообщила в своем Telegram-канале избирательная комиссия региона, инцидент произошел на участке №93 в городе Иваново. Отмечается, что женщина, “находясь под влиянием угроз мошенников, плеснула легковоспламеняющуюся жидкость в стационарный ящик и подожгла ее”.

Возгорание удалось оперативно потушить, уточняет облизбирком. После проведения следственных действий бюллетени были переданы избирательной комиссии для упаковки в сейф-пакет, который будет вскрыт при подсчете голосов.

Горняк22

Взято отсюда

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