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В Ивановской области загорелся ангар с неткаными материалами

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В Ивановской области загорелся ангар с неткаными материалами

Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото

Ангар с неткаными материалами горит в Кинешме Ивановской области, пожар локализован на площади 800 квадратных метров, пострадавших нет, сообщило МЧС.

“В Ивановской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар. В Кинешме горит ангар с неткаными материалами на 800 квадратных метрах”, – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что пострадавших нет, до прибытия пожарных на улицу вышли пять человек.

В тушении задействовано 38 специалистов и 12 единиц техники.

новости Алтайский
Взято отсюда
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