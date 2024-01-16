В Калининграде будут судить женщину, истязавшую малолетнего сына

Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото

Жительница Калининграда предстанет перед судом по обвинению в истязании своего сына, которого она оскорбляла и избивала за непослушание, сообщает региональный СК в своем Telegram-канале.

“Как установило следствие, обвиняемая на систематической основе подвергала избиению своего малолетнего сына – руками, подручными предметами, в том числе, тетрадями и учебниками, а также всячески оскорбляла сына… Мотивом указанного преступления, как полагает следствие, явилось непослушание”, – говорится в сообщении.

Отмечено, что следователями регионального управления СКР по уголовному делу собран достаточный объем доказательств.

“Следствием установлено не менее 8-ми фактов оскорблений и избиений обвиняемой сына… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу”, – говорится в сообщении.

Как сообщает региональный СК, женщина обвиняется в совершении преступлений, по статьям “истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего” и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с потерпевшим.

город Горняк

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