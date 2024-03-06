В Калужской области подростка осудили за подготовку поджога подстанции

Сотрудник ФСБ России . Архивное фото

Семнадцатилетний юноша осужден на шесть лет колонии для несовершеннолетних за то, что по заданию террористов готовил поджог электрической подстанции в Калужской области, сообщает УФСБ по региону.

“УФСБ России по Калужской области пресечена противоправная деятельность сторонника идеологии массовых убийств и неонацизма 2006 года рождения, осуществившего приготовление к совершению террористического акта путем поджога объекта энергетической инфраструктуры Калужской области”, – говорится в сообщении.

УФСБ публикует видео, на котором молодой человек рассказывает, что стал читать Telegram-канал, посвященный деятельности запрещенной в РФ и признанной террористической организации “Русский добровольческий корпус”, у него появился “куратор”, который поручил совершить теракт на электрической подстанции.

“Дальше я изготовил три бутылки коктейля Молотова из подручных средств… Бутылки я спрятал в заброшенном доме”, – рассказал молодой человек. По его словам, он до последнего думал, что “ничего серьезного не будет”, никто не узнает о его причастности.

По данным УФСБ, фигурант прошел “обучение формам и методам террористической деятельности” и готовил теракт на подстанции одного из районов Калужской области в апреле 2023 года.

“Решением 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным… и приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии для несовершеннолетних. Приговор был обжалован, по результатам рассмотрения дела судом апелляционной инстанции оставлен без изменений”, – информирует УФСБ.

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