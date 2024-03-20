реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Каменске-Уральском девушка попала в больницу после издевательств учителя

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Каменске-Уральском девушка попала в больницу после издевательств учителя

Студентка, которую бывший полицейский-педагог ставил на колени в техникуме в свердловском Каменске-Уральском, лежит больнице, при этом ее родители не ставят цели посадить экс-силовика, сказал РИА Новости Сергей Барсуков, юрист и представитель потерпевшей девушки.

В феврале в полицию Каменска-Уральского обратилась местная жительница, рассказав, что 32-летний преподаватель строевой, боевой и тактико-специальной подготовки техникума торговли и сервиса перед группой студентов угрожал “применением насилия в отношении ее дочери”. Против старшего лейтенанта местной полиции и по совместительству педагога была начата проверка.

По уточнениям местных СМИ и Барсукова, страж порядка ставил в угол на колени перед всей группой провинившихся студенток и шлепал их ремнем. В среду руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых подтвердил РИА Новости, что лейтенанта-педагога уволили из органов “по отрицательным мотивам”.

“Девочка у нас в больнице с пятницы, ее увезли на “скорой” из-за болей в коленных суставах. Врачи указывают, что это реакция на ситуацию, возможно, это последствия того, что Корсак (фамилия экс-полицейского) ставил ее на колени”, – сообщил агентству Барсуков.

“Потерпевшая сторона не ставит своей целью посадить полицейского за решетку, но считаем, по всей строгости закона его нужно наказать. Позиция моих доверителей: они крови не хотят, они хотят справедливости. Желание родителей – чтобы дочь забыла об этом как страшном сне”, – продолжил собеседник, уточнив, что помимо полиции, силовика уволили и из техникума.

По его словам, после инцидента следственные органы начали проверку, результаты которой будут известны позже.

“На сегодняшний день проверка осуществляется в отношении двух потерпевших девушек: моей клиентки и той девочки, которую он шлепал по ягодицам. Есть информация, что также был инцидент с одной из учащихся, к которой он применял методику своих нелепых наказаний, но там вопрос был замят”, – сказал Барсуков.

“Мы очень ждем решения следственных органов. От того, какую работу они проведут, мы будем отталкиваться и готовить материалы в суд”, – подытожил представитель потерпевшей стороны.

новости Локтевский
Взято отсюда
Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
95-летний юбилей отметила жительница Ленинского района Барнаула Вера Митрофановна Сергеева

95-летний юбилей отметила жительница Ленинского района Барнаула Вера Митрофановна…

Вера Митрофановна родилась в г. Ульяновске. В 30-е годы их…

Еврокомиссия впервые в текущем году перевела транш помощи Украине

Еврокомиссия впервые в текущем году перевела транш помощи Украине

Еврокомиссия перевела первый в 2024 году транш макрофинансовой помощи Украине,…

“Причина на виду”. Почему Блинкен заблокировал заявление G7 по России

“Причина на виду”. Почему Блинкен заблокировал заявление G7 по…

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заблокировал принятие странами G7 заявления…

Российские бойцы зачистили от остатков украинских боевиков село Козинка

Российские бойцы зачистили от остатков украинских боевиков село Козинка

Российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских вооруженных формирований село…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp