В Каменске-Уральском девушка попала в больницу после издевательств учителя

Студентка, которую бывший полицейский-педагог ставил на колени в техникуме в свердловском Каменске-Уральском, лежит больнице, при этом ее родители не ставят цели посадить экс-силовика, сказал РИА Новости Сергей Барсуков, юрист и представитель потерпевшей девушки.

В феврале в полицию Каменска-Уральского обратилась местная жительница, рассказав, что 32-летний преподаватель строевой, боевой и тактико-специальной подготовки техникума торговли и сервиса перед группой студентов угрожал “применением насилия в отношении ее дочери”. Против старшего лейтенанта местной полиции и по совместительству педагога была начата проверка.

По уточнениям местных СМИ и Барсукова, страж порядка ставил в угол на колени перед всей группой провинившихся студенток и шлепал их ремнем. В среду руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых подтвердил РИА Новости, что лейтенанта-педагога уволили из органов “по отрицательным мотивам”.

“Девочка у нас в больнице с пятницы, ее увезли на “скорой” из-за болей в коленных суставах. Врачи указывают, что это реакция на ситуацию, возможно, это последствия того, что Корсак (фамилия экс-полицейского) ставил ее на колени”, – сообщил агентству Барсуков.

“Потерпевшая сторона не ставит своей целью посадить полицейского за решетку, но считаем, по всей строгости закона его нужно наказать. Позиция моих доверителей: они крови не хотят, они хотят справедливости. Желание родителей – чтобы дочь забыла об этом как страшном сне”, – продолжил собеседник, уточнив, что помимо полиции, силовика уволили и из техникума.

По его словам, после инцидента следственные органы начали проверку, результаты которой будут известны позже.

“На сегодняшний день проверка осуществляется в отношении двух потерпевших девушек: моей клиентки и той девочки, которую он шлепал по ягодицам. Есть информация, что также был инцидент с одной из учащихся, к которой он применял методику своих нелепых наказаний, но там вопрос был замят”, – сказал Барсуков.

“Мы очень ждем решения следственных органов. От того, какую работу они проведут, мы будем отталкиваться и готовить материалы в суд”, – подытожил представитель потерпевшей стороны.

новости Локтевский

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