В Казахстане полицейские спасли 16 россиян из сломавшегося в степи автобуса

В Казахстане полицейские эвакуировали 16 россиян из сломавшегося в степи автобуса, сообщает Sputnik Казахстан.

Инцидент произошел в среду утром на автодороге Астана – Петропавловск. Полицейский патруль заметил стоявший на морозе автобус с пассажирами в 178 километрах от Астаны. Автобус направлялся из Екатеринбурга в Караганду, говорится в сообщении. «”Шестилетнего ребенка среди пассажиров сразу перенесли в служебную машину, чтобы согрелся. Затем всех пассажиров доставили в ближайший пункт обогрева, расположенного в сельской библиотеке района Биржан сал”, – отмечается в публикации в Telegram-канале.

Как пишет портал EADaily, из-за погодных условий закрыты дороги в семи областях Казахстана.

Радио Sputnik также сообщало, что в Санкт-Петербурге прохожий спас провалившуюся под лед семилетнюю девочку.

Взято отсюда.